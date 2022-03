Μια δορυφορική εικόνα που τράβηξε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies πριν από δύο ημέρες, δείχνει τη λέξη «παιδιά» να αναγράφεται με μεγάλα λευκά γράμματα, στο μπροστινό και το πίσω μέρος του θεάτρου της Μαριούπολης, το οποίο καταγγέλλεται πως δέχτηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, το θέατρο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους, προτού βομβαρδιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως καταγγέλλεται, στοχοποιήθηκε σκόπιμα και με κυνικό τρόπο από ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος, ωστόσο τα γεγονότα δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητους παρατηρητές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαψεύδει ότι επιτέθηκε στο θέατρο.

Drama Theater from the inside before the #Russian bombing

Just look at how many children are there… pic.twitter.com/Sgg4q8gPmP

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022