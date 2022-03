Το τέταρτο πακέτο κυρώσεων της διεθνούς κοινότητας κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ενώ η ανελέητη εισβολή της Ρωσίας συνεχίζεται, η ΕΕ και οι εταίροι μας στο G7 συνεχίζουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Κρεμλίνο. Αύριο (Σάββατο), θα εισαγάγουμε ένα τέταρτο πακέτο μέτρων για την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την εξάντληση των πόρων που χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

«Τα τρία σαρωτικά κύματα κυρώσεων και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους αυτή την εβδομάδα έπληξαν πολύ σκληρά τη ρωσική οικονομία. Το 4ο πακέτο θα είναι ένα επιπλέον πλήγμα για το καθεστώς του Πούτιν. Η εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει» σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

