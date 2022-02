Με ένα tweet, με το οποίο ευχαριστεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον τουρκικό λαό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έσπευσε να ανακοινώσει ότι η Τουρκία θα απαγορεύσει τη διέλευση των ρωσικών πολεμικών πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αρνηθεί χθες να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. «Μόνο αν κριθεί ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, τότε θα κλείσουν τα Στενά του Βοσπόρου», είχε δηλώσε σε δημοσιογράφους στο Καζακστάν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

