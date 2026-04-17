Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο εμπορικό κέντρο Mare West.

Ένας 68χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι, στον γνωστό για την επικινδυνότητά του δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν στο ρεύμα προς Κιάτο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα, που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την αερογέφυρα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.