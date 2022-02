Λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επαφή που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με τον Σάρλ Μισέλ σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συμφώνησαν ότι «θα παραμείνουμε πλήρως συντονισμένοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς την Ουκρανία και στον Πρόεδρο Ζελένσκι αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Just spoke to @eucopresident Charles Michel on the latest developments in Ukraine. We agreed we will remain coordinated and work for the maximum support to Ukraine and President Zelensky in these terrible moments.

