Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις στη διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Nord Stream 2 και θα στοχεύσουν τα κορυφαία στελέχη της με προσωπικούς περιορισμούς, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Έχω δώσει εντολή στην κυβέρνησή μου να επιβάλει κυρώσεις στην Nord Stream 2 AG και στα εταιρικά στελέχη της. Τα μέτρα αυτά είναι ένα ακόμη κομμάτι της αρχικής δόσης των κυρώσεων που έχουμε επιβάλει ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε.

NEW: President Biden confirms US will sanction Nord Stream 2 parent company over Russian invasion of Ukraine

“Through his actions, President Putin has provided the world with an overwhelming incentive to move away from Russian gas and to other forms of energy,” Biden said. pic.twitter.com/k81HYKCnXC

— Jack Detsch (@JackDetsch) February 23, 2022