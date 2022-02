Ενα συγκλονιστικό βίντεο βλέπει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας με φόντο την αναγνώριση εκ μέρους της Ρωσίας της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, δημιουργώντας προϋποθέσεις μείζονος σύρραξης.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, στο βίντεο διακρίνεται ο βουλευτής της Ρωσικής Δούμας, ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και Συνταγματάρχης ε.α Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, σε ομιλία του στις 27 Δεκεμβρίου 2021 να λέει ότι στις 4 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2022 θα γίνει αισθητή η νέα πολιτική της Ρωσίας.

«Στις 4 το πρωί στις 22 Φεβρουαρίου θα νιώσετε (τη νέα μας πολιτική). Θα ήθελα το 2022 να είναι ειρηνικό. Αλλά αγαπώ την αλήθεια, εδώ και 70 χρόνια λέω την αλήθεια. Δεν θα είναι ειρηνικό. Θα είναι μια χρονιά που η Ρωσία θα γίνει και πάλι μεγάλη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, με τον δημοσιογράφο του BBC Φράνσις Σκαρ να σχολιάζει:

«Ποιος χρειάζεται πληροφορίες της CIA όταν έχεις τον Ζίρικ;».

Who needs CIA intel when you have Zhirik? (Speaking on 27 Dec)

«At 4am on 22 Feb you’ll feel (our new policy). I’d like 2022 to be peaceful. But I love the truth, for 70 years I’ve said the truth. It won’t be peaceful. It will be a year when Russia once again becomes great.» pic.twitter.com/MUZtuZI1is

— Francis Scarr (@francska1) February 20, 2022