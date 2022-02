Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη την επιχείρηση της διάσωσης του 5χρονου στο Μαρόκο, που βρίσκεται για πέμπτη ημέρα, σήμερα Σάββατο, μέσα σε στενό πηγάδι, που είναι δύσκολο στην πρόσβασή του.

Η επιχείρηση είναι στο κρισιμότερο στάδιο από την αρχή της καθώς οι διασώστες προσεγγίζουν το παιδί μέσω οριζόντιας σήραγγας που διανοίγουν από χθες, με τον κίνδυνο μιας κατολίσθησης να είναι μεγάλος σε κάθε φάση της επιχείρησης.

O πατέρας του επισκεύαζε το πηγάδι και κάποια στιγμή το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και γλίστρησε στη βαθιά τρύπα.

Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης. Από το στενό μόλις 45 εκατοστών άνοιγμα του πηγαδιού έχουν κατεβάσει μια κάμερα για να το παρακολουθούν. Του έδωσαν οξυγόνο νερό και τροφή αλλά είναι άγνωστο αν το παιδί κατάφερε να φάει.

Για να μην κινδυνεύσει η ζωή του επέλεξαν τη διάνοιξη παράλληλης τάφρου που έχει ολοκληρωθεί απομακρύνοντας ολόκληρη πλαγιά του λόφου δίπλα στο πατρικό του.

Ξεκίνησε και το επόμενο βήμα: η εξόρυξη οριζόντιας σήραγγας μέχρι το σημείο που βρίσκεται το αγοράκι. Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του κινδύνου κατολίσθησης του εδάφους γύρω από το πηγάδι.

Συνεργεία πρώτων βοηθειών με συσκευές ανάνηψης βρίσκονται επί τόπου και σε επιφυλακή ελικόπτερο για επείγουσα μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο. Για τη ζωή του μικρούλη Ράιαν προσεύχονται οι συγγενείς και εκατοντάδες συμπατριώτες του που έχουν φθάσει στην περιοχή. Εκατοντάδες χιλιάδες Μαροκινοί παρακολουθούν τις προσπάθειες από την τηλεόραση. Μέσω διαδικτύου στο αραβικό #SaveRayan διάσημοι Μαροκινοί αλλά και Αλγερινοί αθλητές προσεύχονται να τα καταφέρει.

Το ατύχημα του μικρού Ραγιάν έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση και πολλά είναι τα μηνύματα αλληλεγγύης που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στο Twitter υπάρχει και το σχετικό hashtag #SaveRayan.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan

pic.twitter.com/0ba7owPguf

— Shifae🎨 (@sh1fae) February 3, 2022