O 37χρονος Δανός που έχει συλληφθεί για την πλέον πολύνεκρη επίθεση στη Νορβηγία μετά το μακελειό με τους 77 νεκρούς το 2011, είχε προσηλυτιστεί στο Ισλάμ σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με το RT, ο αρχηγός της νορβηγικής αστυνομίας είπε ότι ένας 37χρονος Δανός υπήκοος που συνελήφθη μετά από επίθεση με τόξο και βέλος στη πόλη Κόνγκσμπεργκ την Τετάρτη ήταν γνωστός στην αστυνομία.

Breaking: Norwegian Police say they’d previously had concerns the suspect in the Kongsberg bow and arrow attack had been radicalised, and that he’d recently converted to Islam. They say he acted alone in the attack, which began in a supermarket, killing 5 people.

— Karin Giannone (@KarinBBC) October 14, 2021