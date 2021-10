Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε επιθέσεις έξω από ένα παντοπωλείο στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Η επίθεση έγινε με τόξο και βέλη, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν – προς το παρόν – το ενδεχόμενο τρομοκρατίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες – που δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως – κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και δέκα τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές πως ο δράστης είχε πάνω του και μαχαίρι.

Την είδηση μεταφέρουν ΜΜΕ από τη Νορβηγία και ολόκληρο τον κόσμο όσο περνά η ώρα και αναφέρουν πως ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα καμία παραπάνω πληροφορία, όπως τα στοιχεία του ή το κίνητρό του.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου στην οποία τόνισε πως έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε να εξιχνιαστεί η υπόθεση, για την οποία έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Η αστυνομία προσέθεσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος.

