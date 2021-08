Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου και συγκλονίζουν όλον τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Οι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης, δεν έμειναν άπραγοι και κατά την έναρξη του αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ, έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης προς την χώρα μας. «Ελλάδα, κράτα γερά» αναγράφει το πανό που σήκωσαν οι φίλοι του αυστριακού συλλόγου, σε μία πολύ ωραία κίνηση.

Der #BlockWest in Halbzeit 1 mit einer Botschaft an 🇬🇷 – wir schließen uns an: Griechenland, bleib stark! #skrapid #SCR2021 #SCRWAC #greeceisburning pic.twitter.com/FbSXfGscrE

— SK Rapid (@skrapid) August 8, 2021