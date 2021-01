Τα επιχειρήματά του

Με ανάρτησή του στο facebook, ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η βρετανική μετάλλαξη δεν είναι τόσο μεταδοτική όσο κάποιοι ισχυρίζονται.

Ειδικότερα, ένα νέο στέλεχος κοροναϊού που εμφανίστηκε στη Μ. Βρετανία στα τέλη του 2020 και φέρει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα που συνδέεται με τα ανθρώπινα κύτταρα έχει προκαλέσει την ανησυχία της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνει κατά πολύ τη μεταδοτικότητα του ιού.

Ωστόσο, ο κ. Μαγιορκίνης εκφράζει την επιφύλαξή του για πιθανά αδύναμες θεωρίες παραθέτοντας επιδημιολογικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψή του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ίδιος διατηρεί τις επιφυλάξεις του για το μέγεθος της πιθανά αυξημένης μεταδοτικότητας του βρετανικού στελέχους με τη Nelly για τους εξής λόγους:

1) Στην Ουαλία ενώ υπήρχε το μεταλλαγμένο στέλεχος αυτό που προκάλεσε το τρίτο κύμα ήταν τα άλλα στελέχη.

2) Στην Σκωτία ενώ υπήρχε το μεταλλαγμένο στέλεχος δεν είδαν τρίτο κύμα.

3) Στην Βόρεια Ιρλανδία το τρίτο κύμα ήρθε ως αποτέλεσμα και των 2 «τύπων του ιού»

4) Στο Λονδίνο πέρασε η κορυφή της επιδημίας του μεταλλαγμένου και βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού του μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

5) Στην Ανατολική Αγγλία αφού πέρασε η κορυφή του μεταλλαγμένου βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

6) Στην Νοτιοανατολική Αγγλία πέρασε η κορυφή του μεταλλαγμένου βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

7) Στις υπόλοιπες περιοχές δεν βλέπουμε τρίτα κύματα και τα ποσοστά μεταξύ τους παραμένουν λίγο πολύ σταθερά.

8) Επίσης η εβδομαδιαία έκθεση λέει: «In England, trends in new variant compatible positives varied substantially by region. At the national level is likely that the number of people testing positive for the new variant compatible and all other positives has decreased in the week ending 16 January 2021.”

