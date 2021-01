Χιονοστιβάδα χτύπησε το θέρετρο Ντομπάι στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έως 12 άτομα έχουν παγιδευτεί στο χιόνι.

Άτομα παγιδεύτηκαν μετά το χτύπημα χιονιστιβάδας στο χιονοδρομικό Ντομπάι της Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο χώροι ενοικίασης σκι και ένα καφέ επλήγησαν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης.

#Russia. Snow avalanche in the ski resort Dombay, Karachay-Cherkessia. At least 12 people could be buried under the snow. https://t.co/rWNkyopY7L

— Marta Ter (@marta_ter) January 18, 2021