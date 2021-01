Μπορεί οι εικόνες έξω από το Καπιτώλιο να προκάλεσαν στον στην υφήλιο, ωστόσο οι Αμερικάνοι φαίνεται πως είδαν τα γεγονότα με άλλη ματιά.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου δημοσκοπικών ερευνών YouGov, το 20% των Αμερικανών πολιτών τάσσεται υπέρ της εισβολής στο Καπιτώλιο και ένα ποσοστό 42% με 50% αντιτίθεται στην απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία.

Το 62% των ψηφοφόρων αποδέχονται ότι η επίθεση αποτελεί απειλή για το πολίτευμα και το 71% αντιτίθενται στην κίνηση (οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρικτές ωστόσο εμφανίζονται διχασμένοι).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ένας στους πέντε ψηφοφόρους τάσσεται υπέρ της εισβολής στο Καπιτώλιο.

Σε αυτό το ποσοστό το 45% ανήκουν στους υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. Όσον αφορά τον υπεύθυνο για όσα εξελίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Ουάσιγνκτον, όπου το 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ευθύνη βαρύνει τον απερχόμενο πρόεδρο Τραμπ.

Six in ten voters see the storming of the US Capitol as a threat to democracy

Registered voters: 62% threat / 32% not a threat

Democrats: 93% threat / 4% not a threat

Republicans: 27% threat / 68% not a threathttps://t.co/ZfDhfWooxg pic.twitter.com/UVjhrA747m

— YouGov America (@YouGovAmerica) January 7, 2021