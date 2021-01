«Καλή χρονιά» με τέσσερις φωτογραφίες από την την έλευση του 2021 από κάθε γωνιά του πλανήτη ευχήθηκε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και μία από τους εορτασμούς στην Αθήνα με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον Παρθενώνα.

«Ευτυχισμένο το νέο έτος. Γιορτάζουμε την αρχή του 2021 σε όλο τον κόσμο. Ο πλανήτης επωφελήθηκε από τα τέσσερα μεγάλα χρόνια της “America First” (σ.σ. η πολιτική της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ)» αναφέρει στο μήνυμά του.

Happy New Year. Celebrating the start of 2021 all around the world. The world has benefitted from four great years of America First. Watch this space. pic.twitter.com/1SM7CLE2NR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021