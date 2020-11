Τα βραβεία Booker είναι από τα πλέον σημαντικά βραβεία λογοτεχνίας στον δυτικό κόσμο και στη φετινή τελετή απονομής τους, θα παραστεί ο πρώην πρόσεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όπως αναφέρει το ΑΠΕ θα παραστεί δίπλα σε πρώην βραβευμένους με Booker συγγραφείς όπως ο Κάζουο Ισιγκούρο, η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Μπερναντίν Εβαρίστο.

