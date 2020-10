Η Disney ετοιμάζει ταινία αφιερωμένη στην οικογένεια Αντετοκούνμπο και ήδη ο Γιάννης ψάχνει ηθοποιούς.

Συγκεκριμένα, ο back to back MVP του ΝΒΑ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter πως η εταιρία βρίσκεται στην αναζήτηση εκείνων που θα υποδυθούν τον «Greek Freak» και τον αδερφό του Θανάση με απαραίτητο προσόν να γνωρίζουν τα βασικά του μπάσκετ, χωρίς να απαιτείται υποκριτική εμπειρία.

Μάλιστα, έγραψε και τον σύνδεσμο στον οποίο και θα μπορούν όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο casting, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από τότε που ήταν νέοι.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 28, 2020