Ο κοροναϊός δεν χτύπησε την πόρτα μόνο του προεδρικού ζεύγους πριν δύο εβδομάδες. Θετικός στον ιό είχε βρεθεί και ο Μπάρον Τραμπ, γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια.

Σε άρθρο της στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, η Πρώτη Κυρία περιγράφει την εμπειρία της με τον κοροναϊό και αποκαλύπτει κάτι που δεν είχε γίνει ευρέως: ότι και ο 14χρονος Μπάρον είχε βρεθεί αρχικά θετικός στον ιό.

