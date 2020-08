Ο Κώστας Τσιμίκας ανήκει εδώ και λίγες ημέρες στο ρόστερ της Λίβερπουλ η οποία συνεχίζει να δημοσιεύει αναρτήσεις για το νέο της μεταγραφικό απόκτημα.

Αυτή τη φορά η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ένα βίντεο διάρκειας περίπου πέντε λεπτών το οποίο δείχνει την πρώτη ημέρα του Έλληνα αμυντικού στους «reds».

Ο 24χρονος αριστερός μπακ πήγε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ στο Μέλγουντ και είδε τις εγκαταστάσεις της ομάδας, ενώ στη συνέχεια έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πρωταθλητών Αγγλίας.

Στο τέλος του βίντεο, ο Τσιμίκας συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με τον Γιούργκεν Κλοπ και του εξηγεί το πόσο χαρούμενος είναι για τη μεταγραφή του. Από την πλευρά του, ο Γερμανός τεχνικός απάντησε: «Να έχεις μια καλή ημέρα. Από σήμερα, το μέλλον ξεκινά. Θα σε δω σε λίγες ημέρες».

Medical, media work and Klopp's dog 😄🐶

It's Kostas' first day at Melwood… 🔴 pic.twitter.com/2fbcCSuoaO

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 13, 2020