Θετικός στον κοροναϊό ο Δημήτρης Ιτούδης! Ο Έλληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως ενημέρωσαν οι Ρώσοι, ανιχνεύτηκε θετικός στον ιό, την ώρα που η γυναίκα του και η κόρη του είναι αρνητικές.

Η ομάδα του στρατού του ευχήθηκε με ανακοίνωσή της καλή ανάρρωση και τόνισε ότι δεν θα χρειαστεί να μεταβεί από τώρα στην Ρωσία για την αρχή της προετοιμασία της.

Ο Ιτούδης θα παραμείνει στην Αθήνα όπου θα ακολουθήσει εκεί την θεραπεία του, καθώς δεν χρειάζεται να μεταβεί σε νοσοκομείο και να νοσηλευτεί εκεί. Αναμένεται να χάσει το πρώτο μισό της προετοιμασίας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα επιστρέψει για τη συνέχεια.

.@ItoudisD tested positive for COVID-19

Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.

We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020