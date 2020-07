Ενδεικτικές τιμές

Στην κούρσα του εμβολίου κατά του κοροναϊού έχουν μπει πολλές φαρμακευτικές-κολοσσοί ανά τον κόσμο, οι οποίες εκτός από τον χρόνο παραγωγής πλέον προσπαθούν να καθορίσουν και το κόστος του σκευάσματος.

Η εταιρία Moderna Inc μάλιστα έχει μέχρι στιγμής το ακριβότερο εμβόλιο στην αγορά, καθώς θα είναι διπλής δόσης.

Ωστόσο σύμφωνα με τους Financial Times δεν αποκλείονται και άλλες εταιρίες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και να αυξήσουν την τιμή πώλησης προς της ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις.

Ειδικότερα η Moderna Inc σχεδιάζει να τιμολογήσει το εμβόλιο της κατά του κοροναϊού μεταξύ 50 και 60 δολαρίων ανά διπλή δόση εμβολίου, με την τιμή αυτή να είναι τουλάχιστον κατά 11 δολάρια ακριβότερη από το εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech, όπως ανέφερε χθες σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα “The Financial Times,” επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Πόσο θα κάνουν τα εμβόλια της Pfizer και της BioNTech

Η προτεινόμενη τιμή, διπλής δόσης του εμβολίου από τη Moderna προς τις κυβερνήσεις είναι αυξημένη συγκρινόμενη με την τιμή των 39 δολαρίων ανά διπλή δόση του εμβολίου της Pfizer Inc και της γερμανικής BioNTech, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μάλιστα αναλυτές της αγοράς φαρμάκων δήλωσαν ότι η συμφωνία της Pfizer και της BioNTech, οικονομικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη 50 εκατομμυρίων ασθενών, η οποία συναρτάται με την τελική έγκριση του προϊόντος, είναι πιθανό να πιέσει και άλλους παραγωγούς εμβολίων κατά του κοροναϊού να καθορίσουν παρόμοια επίπεδα τιμών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ