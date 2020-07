Προηγήθηκε διάβημα Δένδια

Με NAVTEX και διάβημα απάντησε η Ελλάδα στην Τουρκία μετά την παράνομη τουρκική οδηγία της Αγκυρας με την οποία δεσμεύει για έρευνες τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Την ώρα που πολεμικά πλοία συρρέουν στην περιοχή του Καστελόριζου, αυξάνοντας τους φόβους για ένα θερμό επεισόδιο, εξελίσσεται παράλληλα ένα πινγκ- πονγκ με ναυτικές οδηγίες εκατέρωθεν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ελληνική NAVTEX που καθίσταται σαφές ότι είναι παράνομη η οδηγία που εκδόθηκε από την Τουρκία για τις έρευνες του Oruc Reis, απάντησε ήδη με νέα οδηγία η Τουρκία.

Στην ελληνική αντι- NAVTEX που μεταδόθηκε σε όλα τα σκάφη και αναμεταδόθηκε από τον σταθμό του Ηρακλείου, της Υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού διαμηνύει ότι η τουρκική Νavtex που μιλάει για έρευνες του Oruc Reis αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που υπερκαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τονίζεται ακόμη ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει Navtex για αυτή την περιοχή.

«Η NAVTEX που βγάλατε σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή η οποία υπερκαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Για τη συγκεκριμένη περιοχή εξουσιοδοτημένος σταθμός να εκδίδει NAVTEX είναι ο σταθμός Ηρακλείου. Ολοι οι ναυτιλομένοι παρακαλούνται να αγνοήσουν την τουρκική NAVTEX».

Το κείμενο της ελληνικής αντί Νavtex στα αγγλικά

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

Διάβημα Δένδια

Είχε προηγηθεί το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας η οποία όπως επεσήμανε παραβιάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και υπονομεύει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει:

Η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ.

Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.