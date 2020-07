Ένα σχέδιο για ένα πολυτελές νέο αεροδρόμιο που μοιάζει με ένα λαμπερό κάτοπτρο της ερήμου, παρουσιάστηκε ως μέρος του σχεδίου πολλών δισεκατομμυρίων της Σαουδικής Αραβίας για να ανακαλυφθεί εκ νέου ως σημαντικός διεθνής τουριστικός προορισμός.

Το αεροδρόμιο θα εξυπηρετήσει το νέο υπερπολυτελές θέρετρο της Μέσης Ανατολής AMAALA, ένα τεράστιο συγκρότημα με απώτερο σκοπό την ευεξία και τη βιωσιμότητα και θα επεκτείνεται σε τρεις τοποθεσίες στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Το θέρετρο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2028, ενώ το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να λειτουργήσει έως το 2023, για να συμπέσει με την έναρξη της πρώτης φάσης του θέρετρου.

«Δεδομένης της φύσης του προφίλ επισκεπτών της AMAALA, φαίνεται ότι ποσοστό περισσότερο από το 80% των επισκεπτών της θα φτάνουν αεροπορικώς» δήλωσε στο CNN ο επικεφαλής ανάπτυξης της AMAALA Carlos Wakim.

Ο Wakim λέει πως το λόμπι μοιάζει σαν εκείνο ενός μεγάλου ξενοδοχείου και περιγράφει τον τερματικό σταθμό ως σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν, όπου «οι επιχειρήσεις και ο ελεύθερος χρόνος συνδυάζονται σε ένα περιβάλλον που δεν είναι αναγνωρίσιμο ως αεροδρόμιο, αλλά ως η αρχή και το τέλος μιας υπερπολυτέλειας σε μία εμπειρία ενός θερέτρου, που έχει δημιουργηθεί για μια συγκεκριμένη κοινότητα».

Incredibly proud to unveil #AMAALA's stunning international airport. Inspired by the dramatic desert environment, the airport has been designed by leading architects Foster + Partners @FosterPartners and Egis @Egis_MiddleEast. pic.twitter.com/d1k0ZldxYG

