Διαδηλωτές στη Βαλτιμόρη, κοντά στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, γκρέμισαν χθες βράδυ άγαλμα του εξερευνητή Χριστόφορου Κολόμβου, το έσυραν στο λιμάνι της πόλης και το πέταξαν στο νερό την ώρα που ήταν εξέλιξη θέαμα με πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Baltimore Sun.

Το άγαλμα του Κολόμβου εντασσόταν στην «επαναξιολόγηση που γίνεται πανεθνικά και παγκόσμια για κάποια από αυτά τα μνημεία και τα αγάλματα που ίσως αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο», δήλωσε στην εφημερίδα ο Λέστερ Ντέιβις, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού δημάρχου Μπέρναρντ Γιανγκ.

WATCH: Protesters in Baltimore’s Little Italy pulled down a statue of Christopher Columbus earlier this evening. (🎥 | Baltimore Brew & Louis Krauss)

