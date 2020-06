Οτιδήποτε έχει σχέση με Μάικλ Τζόρνταν αξίζει… χρυσάφι. Ακόμα και ένα εισιτήριο από το πρώτο του παιχνίδι. Και μάλιστα… φιλικό.

Όπως έγινε γνωστό, δύο εισιτήρια από το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Μάικλ Τζόρνταν πωλήθηκαν για περισσότερα από 13.000 δολάρια το καθένα.

Συγκεκριμένα, το ένα κόστισε στον αγοραστή 16.200 δολάρια επειδή είχε μαζί και μια φωτογραφία του Τζόρνταν που τραβήχτηκε μέσα στο γήπεδο και το άλλο δόθηκε έναντι 13.200 δολαρίου.

Το φιλικό ήταν μεταξύ των Σικάγο Μπουλς και Ιντιάνα Πέισερς, στις 5 Οκτωβρίου 1984.

On May 8, a Michael Jordan preseason debut ticket sold for $34,800.

Tonight, two more of those tickets sold, though at a major drop from “Last Dance” prices.

One sold for $16,200 (came with this pic from game), another sold at @HeritageAuction for $13,200. pic.twitter.com/a93XOpBfAP

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 8, 2020