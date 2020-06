Τη μάχη με τον καρκίνο έχασε αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ.

Η Μαίρη Πατ Γκλίσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών από καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δίπλα της τα τελευταία τέσσερα χρόνια που αντιμετώπιζε προβλήματα ήταν η οικογένειά της.

Η υγεία της Γκλίσον κλονίστηκε πολύ τον τελευταίο μήνα και εν μέσω πανδημίας πέθανε σε φιλικό της σπίτι.

Mary Pat Gleason, whose list of film and television credits includes «A Cinderella Story» and sitcom «Mom,» has died of cancer. She was 70. https://t.co/OfmOEL4I8l

— NBC News (@NBCNews) June 4, 2020