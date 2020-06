Συγκλόνισε η σύντροφος του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς κατά την προσαγωγή του στη Μινεάπολις της Μινεσότα, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της έχοντας στο πλευρό της την 6χρονη κόρη τους.

Με δάκρυα στα μάτια της η Ρόξι Ουάσινγκτον είπε για τον Φλόιντ ότι «δεν θα δει ποτέ την κόρη του να μεγαλώνει, να παίρνει πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Δεν θα έχει την ευκαιρία να την συνοδεύσει στον γάμο της. Αν έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται τον πατέρα της δεν τον έχει πια».

Roxie Washington, mother of George Floyd's 6-year-old daughter Gianna: "This is what those officers took from him." pic.twitter.com/sjKm2etPoM

— The Recount (@therecount) June 2, 2020