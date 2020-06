Στα… τάρταρα έχει πέσει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ και το κύμα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ.

Εδώ και μία εβδομάδα, από τη στιγμή που ο 46χρονος Αφροαμερικανός άρθρωσε τις τελευταίες του λέξεις «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», οι ΗΠΑ έχουν βυθιστεί στο απόλυτο χάος την ίδια στιγμή που οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στην φωτιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα φέρει στρατό για να επιβάλει την τάξη στην Ουάσιγκτον, ενώ καταφέρθηκε ενάντια των κυβερνητών των Πολιτειών λέγοντάς τους ότι «καλά θα κάνουν να επιβάλλουν την τάξη» χρησιμοποιώντας την Εθνοφρουρά, αλλιώς «θα λύσω εγώ το πρόβλημα γι’ αυτούς».

Περισσότεροι από 20.000 εθνοφρουροί έχουν κινητοποιηθεί σε 28 πολιτείες και στην Ουάσιγκτον, λόγω των εκτεταμένων ταραχών. Σύμφωνα με το CNN, ο αριθμός των κινητοποιημένων μελών της εθνοφρουράς σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ είναι σχεδόν ίδιος με τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν βλέπει τη δημοτικότητά του να αυξάνεται, ενώ είναι κυρίαρχος σε σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων, με πιο εντυπωσιακή αυτή που διενεργήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου για λογαριασμό της Washington Post και του ABC.

Το 53% όσων ρωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές υπέδειξε τον Μπάιντεν, έναντι 43% που επιμένει στην επιλογή του Τραμπ. Η διαφορά του 10% θεωρείται μεγάλη, εάν ληφθεί υπόψη ότι μόλις πριν από δύο μήνες οι δύο αντίπαλοι ήταν σχεδόν ισόπαλοι.

Ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι η κυριαρχία του Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις τον φέρνει στην καλύτερη θέση που είχε ποτέ υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ από καταβολής των επιστημονικά οργανωμένων δημοσκοπήσεων, δηλαδή από τη δεκαετία του 1930.

Από τη Φιλαδέλφεια, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε εκτενώς στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν περιέγραψε τα τελευταία λόγια του Φλόιντ ως «μία στιγμή αφύπνισης για το έθνος μας».

«»Δεν μπορώ να αναπνεύσω» ήταν τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ. Αλλά δεν πέθαναν μαζί του. Ακούγονται ακόμα σε όλο το έθνος», είπε ο Μπάιντεν.

«Τα λόγια αυτά μιλούν σε ένα έθνος όπου πολύ συχνά το χρώμα του δέρματός σου βάζει τη ζωή σου σε κίνδυνο. Και μιλούν σε ένα έθνος όπου κάθε μέρα εκατομμύρια άνθρωποι φωνάζουν αυτή τη στιγμή «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Είναι στιγμή αφύπνισης για το έθνος μας. Για όλους μας».

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος υποσχέθηκε να «αντιστρέψει τον συστημικό ρατσισμό» αν εκλεγεί πρόεδρος. Υποσχέθηκε μάλιστα να προωθήσει νόμους για αλλαγές στην αστυνομία.

Joe Biden calls on Congress to ban chokeholds nationwide, to stop transfers of “weapons of war to police forces” and to “create a model use of force standard.”

Στη συνέχεια, προχώρησε σε επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να είναι μέρος της λύσης, όχι το πρόβλημα. Ο πρόεδρος σήμερα είναι μέρος του προβλήματος και το επιταχύνει».

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι δεν θα εξαφανιστούν τα προβλήματα της χώρας μόνο με την ήττα του Τραμπ. «Η ιστορία της Αμερικής δεν είναι παραμύθι. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι ο ρατσισμός μας έχει απομακρύνει εδώ και χρόνια».

«Η προεδρία δεν είναι εύκολη δουλειά. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει σωστά, ούτε εγώ θα τα καταφέρω. Αλλά σας υπόσχομαι αυτό. Δεν θα διακινήσω τον φόβο και τη διάσπαση. Δεν θα βάλω λάδι στη φωτιά του μίσους. Θα προσπαθήσω να θεραπεύσω τις πληγές του ρατσισμού που καταπονούν εδώ και χρόνια τη χώρα μας – δεν θα τις χρησιμοποιήσω για πολιτικό όφελος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την οργή, καθώς πόζαρε σε μια εκκλησία κοντά στον Λευκό Οίκο κρατώντας τη Βίβλο στα χέρια του, αφού δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Μετά τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος πόζαρε για να φωτογραφηθεί μαζί με την κόρη του Ιβάνκα και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ στην επισκοπική εκκλησία St. John’s, κοντά στον Λευκό Οίκο.

The bishop whose diocese oversees the church Trump visited last night calls the photo opportunity a “symbolic gesture” that was “antithetical” to the core tenets of Christianity https://t.co/8HBPTgQs8w

Ο επίσκοπος της εκκλησίας στην Ουάσινγκτον Μάικλ Κάρι ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν τη χρήση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ιστορικού ναού για μια φωτογράφιση.

«Κάνοντας κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησε έναν ναό και την Ιερά Βίβλο για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. Η συγκεκριμένη εκκλησία υπέστη μικρές ζημιές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το βράδυ της Κυριακής.

Και ο Μπάιντεν επέκρινε την κίνηση αυτή του Ρεπουμπλικανού προέδρου λέγοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν πρόεδρο να μας σιγήσει. Δεν θα αφήσουμε αυτούς που βλέπουν αυτή τη συγκυρία ως μια ευκαιρία να σπείρουν το χάος και να ρίξουν καπνούς για να μας αποσπάσουν την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα που βρίσκονται στην καρδιά των διαδηλώσεων».

The President held up a bible at St. John’s church yesterday. If he opened it instead of brandishing it, he could have learned something:

That we are all called to love one another as we love ourselves.

That’s hard work. But it’s the work of America.

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020