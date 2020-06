Ένας πόλεμος έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς, καθώς η οργή του κόσμου ξεχειλίζει για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις, αλλά και την οικονομική εξαθλίωση λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Για τέταρτη συνεχόμενη βραδιά, οι μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ πήραν φωτιά από τις διαδηλώσεις, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε σε πολλές από αυτές. Η Αστυνομία και η Εθνοφρουρά απαντούν πλέον με τη βία στην προσπάθεια καταστολής των διαμαρτυριών, με αποτέλεσμα να ξεσπούν άγρια επεισόδια και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα. άλλος ένας διαδηλωτής έπεσε νεκρός από πυρά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Ινδιανάπολη το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον διοικητή της Αστυνομίας της Ινδιανάπολης, τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν και ένα έχασε τη ζωή του από πυρά αγνώστων.

Διευκρινίστηκε ότι δεν επρόκειτο για πυρά αστυνομικών. Μάλιστα, τραυματίας φέρεται να είναι και ένας αστυνομικός.

Πρόκειται για τον τέταρτο άνθρωπο που χάνει τη ζωή του εν μέσω των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ αυτήν την εβδομάδα. Την Τετάρτη, ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε στη Μινεάπολη. Το βράδυ της Παρασκευής, ένας 19χρονος στο Ντιτρόιτ σκοτώθηκε όταν άγνωστος που επέβαινε σε SUV άνοιξε πυρ μέσα στους διαδηλωτές. Τέλος, και ένας ομοσπονδιακός πράκτορας σκοτώθηκε στην Καλιφόρνια από πυρά διαδηλωτών.

Δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ στη Μινεάπολις χθες Σάββατο το βράδυ, την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στην αμερικανική πόλη μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

“Ένας αστυνομικός τον οποίο τραβώ με την κάμερα στρέφεται προς το μέρος μου και με σημαδεύει με το όπλο του που ρίχνει πλαστικές σφαίρες”, δήλωσε ο Τσάβες.

