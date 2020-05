Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Μινεάπολη μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του, με επεισόδια να έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την πόλη.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κύμα οργής και βίαιες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από ελικόπτερο που δείχνουν δεκάδες εστίες φωτιάς αλλά και ανθρώπους να λεηλατούν καταστήματα.

Οι εικόνες καταστροφής από τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη έχουν κατακλύσει τα social media, με την φωτογραφία ενός κτιρίου που έχει τυλιχθεί στις φλόγες να έχει ξεχωρίσει.

Το υπό κατασκευή κτίσμα επρόκειτο να γίνει συγκρότημα 189 διαμερισμάτων για ενοικιαστές με χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με το CBS Minessota, ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός κατά η διάρκεια των επεισοδίων κοντά σε ένα ενεχυροδανειστήριο. Ο John Elder, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ερωτηθείς για τον υπεύθυνο της δολοφονίας ανέφερε πως «Μάλλον πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος».

Την ίδια ώρα στο σύνθημα «Black Lives Matter» και στην κραυγή των διαδηλωτών για δικαιοσύνη η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου ενώ το πλήθος επιτέθηκε πίσω με πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα.

More photos from the area near Lake Street. Now black smoke is filling the sky @KSTP pic.twitter.com/nYLP22YRV6

Σοκ προκαλούν τα νέα πλάνα από τη στυγερή δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς να ανακρίνει τον Φλόιντ, ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει πως σε ένα ορισμένο σημείο και οι τέσσερις έχουν βρεθεί πάνω από τον άτυχο άντρα πιέζοντας τον και κόβοντάς του την ανάσα.



Η γυναίκα που κατέγραψε με το κινητό τον βίαιο και αναίτιο θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, πατέρα δύο παιδιών, στη Μινεάπολη, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας-εγκλήματος την επόμενη ημέρα σύμφωνα με το NowThis.

Η Νταρνέλα Φρέιζερ ξεσπά σε κλάματα και λέει στις κάμερες: «Ήμουν αυτή που κατέγραψα όλα όσα συνέβησαν. Τον είδα να πεθαίνει. Μόλις χθες βράδυ ανέβασα το βίντεο και έγινε viral. Και όλοι με ρωτούν πώς αισθάνομαι. Πώς να αισθάνομαι; Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ ακριβώς χθες στις οκτώ η ώρα. Έβγαινα από το κατάστημα με τον ξάδελφό μου και τον είδα να κείτεται στον δρόμο. Αμέσως έβγαλα το κινητό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Φώναζε: ‘Δεν μπορώ να ανασάνω, δεν μπορώ να ανασάνω’. Και αυτοί από πάνω τους δεν έδιναν σημασία. Τον σκότωσαν κι εγώ ήμουν εδώ δίπλα».

The woman who recorded the George Floyd video opened up about his killing and her raw emotions while revisiting the scene the next day (Exclusive) pic.twitter.com/TeaRfDvmCf

— NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020