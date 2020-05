Ακραίες προκλήσεις ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς, εκμεταλλευόμενος τη συμπλήρωση αύριο 567 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ετοιμάζει ολόκληρη φιέστα.

Παρά τη διαφαινόμενη ακύρωση των σχεδίων για προσευχή στην πλατεία του Σουλταναχμέτ ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί (Τέμενος Σουλταναχμέτ), ο Ερντογάν, απευθυνόμενος στον τουρκικό λαό το απόγευμα της Πέμπτης με αφορμή τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων λόγω κοροναϊού, γνωστοποίησε την ανάγνωση προσευχής την Παρασκευή στην Αγία Σοφία στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Άλωσης της Κωνσταντινούπολης που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μας, οι προσευχές θα διαβαστούν στην Αγία Σοφία».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν η προσευχή θα πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός του ναού, ωστόσο πληροφορίες του ανταποκριτή του MEGA στην Κωνσταντινούπολη αναφέρουν πως θα διαβαστεί το εδάφιο της Άλωσης από το Κοράνι εντός της Αγίας Σοφίας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκτός της Αγίας Σοφίας έχει στηθεί ένα ομοίωμα τείχους ενόψει των καθιερωμένων εκδηλώσεων και της τηλεοπτικής μετάδοσής τους, όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια.

Στο σημείο δεν αναμένεται να επιτραπεί η πρόσβαση στους πολίτες λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πανδημία του κοροναϊού, ωστόσο όλη η Τουρκία θα παρακολουθήσει το τηλεοπτικό σόου με τα τείχη της Πόλης να πέφτουν με φόντο την Αγία Σοφία.

Παρ’ ότι σχεδόν κάθε χρόνο γίνονταν εορτασμοί στην Τουρκία για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα τελευταία χρόνια τα θεάματα γιγαντώθηκαν και πήραν τη μορφή «φιέστας» με γενίτσαρους, ηχητικά και με τρισδιάστατες εικόνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση Ερντογάν να πραγματοποιήσει την προσευχή στην Αγία Σοφία αποτελεί επί της ουσίας «άδειασμα» του διευθυντή Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς, ο οποίος νωρίτερα είχε τονίσει ότι δεν θα πραγματοποιήσει την αυριανή μουσουλμανική προσευχή στην πλατεία του Σουλταναχμέτ ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί, αλλά στο τέμενος Φάτιχ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερμπάς πάντως ήταν εκείνος που είχε την «έμπνευση», σε αρχικό στάδιο, για την εν λόγω τελετή.

Μάλιστα, είχε πει σε διαδικτυακή συνέντευξή του ότι «την 29η Μαΐου, που συμβολίζει την κατάκτηση, με το θέλημα του Θεού θα κατακτήσουμε εκείνα τα μουσουλμανικά τεμένη που είναι τα σύμβολα της κατάκτησης» αναφερόμενος στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς την 29η Μαίου 1453 που εορτάζεται ως ημέρα «Κατάκτησης»(Φάτιχ) για τους Τούρκους.

Με τις δηλώσεις του είχε τροφοδοτήσει τα σενάρια περί μετατροπής του Μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όπως έχει κάνει με επανειλημμένες δηλώσεις του από το 2016 ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν.

Erdogan announces that a group of Imams will recite Quran’s Al-Fath (conquest) surah at Hagia Sophia for the anniversary of conquest of Istanbul.

Hagia Sophia is currently a museum but there are European concerns that it will be converted to a mosque pic.twitter.com/ucGDYLCiWQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2020