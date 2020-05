Σε συμφωνία για τις τελικές λεπτομέρειες των πιστωτικών γραμμών που θα δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) στις κυβερνήσεις που έχουν ανάγκη φθηνής ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κοροναϊού, κατάληξε το Eurogroup.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν να παρασχεθούν φτηνές πιστοληπτικές γραμμές που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κοροναϊού.

Τα δάνεια που θα παρασχεθούν μέσω ESM θα έχουν 10ετή περίοδο ωρίμανσης, με επιτόκιο της τάξης του 0,1% τοχρόνο.

Το ύψος του δανείου για κάθε χώρα μπορεί να φθάσει το 2% του ΑΕΠ της.

Το πρόγραμμα (MES) θα ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου.

«Συμφωνήθηκε. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2022» είπε η μία από τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, χωρίς να τις κατονομάζει.

