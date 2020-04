Να απαξιώσει τους διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα, ακόμα και σε ζητήματα που δεν αφορούν τις διαφορές που χαρακτηρίζονται ως πηγή έντασης μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, δείχνει να επιχειρεί η Άγκυρα με αφορμή την περίπτωση επαναπατρισμού τριών ελλήνων ναυτικών από το Τζιμπουτί.

Με ένα tweet εκτός διπλωματικού ήθους ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου απαντά σε ανάρτηση του έλληνα ομολόγου του Νίκου Δένδια, καταγγέλλοντας επί της ουσίας την Αθήνα για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος. Στο επίμαχο tweet ο Τσαβούσογλου καλεί την Αθήνα να «μην ανακατεύετε την πολιτική με τα ανθρωπιστικά θέματα. Δεν βοηθήσαμε τρεις έλληνες ναυτικούς για να μας ευχαριστήσετε αλλά στο όνομα του ανθρωπιστικού μας καθήκοντος». Η ανάρτηση ήταν απάντηση σε αυτή του Νίκου Δένδια που ανανακοίνωνε την Κυριακή ότι «η περιπέτεια και των υπολοίπων τριών Ελλήνων ναυτικών που παρέμεναν στο Τζιμπουτί έλαβε αίσιο τέλος. Χάρη στην άψογη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Ναυτιλίας έφτασαν πριν λίγη ώρα στην Ελλάδα».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην οποία γινόταν ειδική μνεία στην συμβολή των τουρκικών αρχών στην επιχείρηση επαναπατρισμού των τριών ελλήνων ναυτικών μέσω Τουρκίας, οι οποίοι ανήκαν σε πλήρωμα δύο ελληνόκτητων πλοίων τα οποία κρατούνταν στο Τζιμπουτί επί επταμήνου, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων της διαχειρίστριας εταιρείας έναντι των αρχών του Τζιμπουτί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ σημείωνε:

«Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των τριών τελευταίων Ελλήνων ναυτικών, μελών του πληρώματος δύο ελληνόκτητων πλοίων τα οποία κρατούνταν στο Τζιμπουτί επί επταμήνου, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων της διαχειρίστριας εταιρείας έναντι των αρχών του Τζιμπουτί.

Οι Έλληνες ναυτικοί ταξίδεψαν χθες αεροπορικώς από το Τζιμπουτί προς την πόλη Νεβσεχίρ, στη Νοτιοανατολική Τουρκία, όπου τους υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Άγκυρα.

Με μέριμνα της Πρεσβείας και υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, μετακινήθηκαν οδικώς στη συνοριακή διάβαση στους Κήπους του Έβρου και ακολούθως προς τους οικείους τους στην Ελλάδα.

Οι τρεις ναυτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά από πολύμηνες συντονισμένες προσπάθειες των Υπουργείων Ναυτιλίας και Εξωτερικών και στοχευμένες παρεμβάσεις, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

Τόσο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας, με συνεχείς επαφές και επιστολές τους προς ομολόγους τους, ευαισθητοποίησαν όλους τους εμπλεκόμενους και απήυθηναν εκκλήσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος που είχε προκύψει από την κράτηση των Ελλήνων ναυτικών στο Τζιμπουτί. Παράλληλα, είχαν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή η Ελληνική Πρεσβεία στην Αδδις Αμπέμπα, καθώς και η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδος και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Τζιμπουτί. Επιπλέον, ενδιαφέρον επέδειξε η Γαλλική Πρεσβεία στο Τζιμπουτί ενώ σημαντική υπήρξε κατά τις τελευταίες ημέρες και η άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων τουρκικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Πρεσβείας στο Τζιμπουτί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες της ελληνικής πλευράς είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση τους προηγούμενους μήνες των λοιπών δύο Ελλήνων ναυτικών, από τους πέντε συνολικά που παρέμεναν στα πλοία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη θετική έκβαση της υποθέσεως, η οποία διήρκησε περί τους επτά μήνες.

Ο Γ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την χαρά του και την ικανοποίησή του για την ευτυχή κατάληξη της περιπέτειας των τριών Ελλήνων ναυτικών, υπογραμμίζοντας ότι «καμιά στιγμή τα δύο υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας δεν εγκατέλειψαν τις συντονισμένες προσπάθειες τους για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυτικών».

Από πλευράς του, ο Ν. Δένδιας υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η περιπέτεια των τριών Ελλήνων ναυτικών έλαβε αίσιο τέλος, χάρη στην άψογη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Ναυτιλίας». Ευχαρίστησε επίσης τον ομόλογό του Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί για την ανταπόκριση στην προ δεκαπενθημέρου σχετική επιστολή του, την Κυβέρνησή της, καθώς και τις ευρωπαϊκές Αρχές στο Τζιμπουτί».

Η ανάρτηση Τσαβούσογλου δεν σχολιάζεται από το ΥΠΕΞ…

Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan Denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik.

Don’t mix politics with humanitarian issues.We did not help 3 Greek sailors so you thank us but for the sake of a human duty https://t.co/9JXTO5Q9qs pic.twitter.com/LooGDlCohK

