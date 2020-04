Από τη μία ο «Ελσίνκι» του «Casa de Papel», κατά κόσμον Ντάρκο Πέριτς. Ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της δημοφιλέστατης ισπανικής σειράς που προβάλλεται από το Netflix.

Από την άλλη ο… αγνώριστος Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αγνώριστος γιατί φαίνεται πως εν καιρώ καραντίντας, δεν έχει αγγίξει το ξυράφι. Και εμφανίστηκε μουσάτος στη συνέντευξη που έδωσε στον συμπατριώτη του ηθοποιό.

Κι αφού αυτές τις μέρες πολλοί αναρωτιούνται τι ταινίες ή τι σειρές να δουν, ο Πέριτς αποφάσισε να ρωτήσει ποιο ματς να δει εν μέσω καραντίνας, μιλώντας με τον Ζοτς στην εκπομπή «Time Out» της Euroleague.

TIME OUT with Coach Zeljko Obradovic! @DarkoPericActor ask the @FBBasketbol coach the following question: Which basketball game would you advise us to watch in isolation? What do you think was Zeljko's answer? Which game Zeljko would advise you to watch… pic.twitter.com/NLcTOlVmII

— EHCB – EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 18, 2020