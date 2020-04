Στους 118.459 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με τον απολογισμό του πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Tα κρούσματα φτάνουν το 1.904.566 σε 193 χώρες και εδάφη. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 402.000 σήμερα έχουν αναρρώσει.

Σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό, σήμερα προστέθηκαν 5.236 νέοι θάνατοι και 64.457 νέα κρούσματα.

Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.446), η Βρετανία (717) και η Γαλλία (574). Στις ΗΠΑ οι νεκροί ανέρχονται στους 22.935 και τα κρούσματα είναι 568.176. Τουλάχιστον 42.071 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ιταλία (20.465 θάνατοι, 159.516 κρούσματα), η Ισπανία (17.489 θάνατοι, 169.496 κρούσματα), η Γαλλία (14.967 θάνατοι, 136.779 κρούσματα) και η Βρετανία (11.329 θάνατοι, 88.621 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, μετρά συνολικά 82.160 κρούσματα (108 νέα) και 3.341 θανάτους (2 νέοι). 77.663 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Στην Ευρώπη, οι νεκροί είναι 80.370 σε σύνολο 962.979 κρουσμάτων, στις ΗΠΑ και τον Καναδά 23.732 (593.722 κρούσματα), στην Ασία 5.021 (141.367 κρούσματα), στη Μέση Ανατολή 4.913 (102.900 κρούσματα), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 2.810 (65.580 κρούσματα), στην Αφρική 833 (14.994 κρούσματα) και στην Ωκεανία 73 (7.871 κρούσματα).

Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έσπασε το φράγμα των 10.000 νεκρών από τη νόσο Covid-19.

Πάντως, ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο εκτίμησε ότι τα «χειρότερα» της κρίσης «έχουν περάσει».

«Μπορούμε να ελέγξουμε τη διασπορά: Νιώστε καλά για αυτό. Τα χειρότερα πέρασαν, εάν συνεχίσουμε να είμαστε έξυπνοι» και να τηρούμε τα μέτρα απομόνωσης, είπε ο Κουόμο, σπεύδοντας, ωστόσο, να συμπληρώσει:

«Εάν κάνουμε κάτι ανόητο, θα δείτε τα νούμερα αυτά να καταγράφουν άνοδο από αύριο κιόλας».

Η Νέα Υόρκη είναι μακράν η πλέον πληγείσα πολιτεία στις ΗΠΑ, καταγράφοντας 10.056 θανάτους από επιπλοκές του νέου κοροναϊού, από την αρχή της πανδημίας.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, και μονάχη της η πόλη της Νέας Υόρκης, καταμετρούν περισσότερους θανάτους από τη νόσο σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, με εξαίρεση την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Προς το παρόν, καταγράφεται επιβράδυνση του καθαρού αριθμού νοσηλειών (της διαφοράς, δηλαδή, μεταξύ των εισαγωγών και των εξιτηρίων).

Ήταν 118 τις τελευταίες 24 ώρες έναντι περισσότερων από 1.000 την 3η Απριλίου και τις προηγούμενες ημέρες.

Αξιοσημείωτος θεωρείται, επίσης, ο απολογισμός των θανάτων τις τελευταίες 24 ώρες, με 671 θανάτους, που είναι ο μικρότερος εδώ και μία εβδομάδα (5 Απριλίου).

Με την πανδημία να έχει φτάσει στο peak της σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν την επόμενη μέρα – ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε χαλάρωση των μέτρων.

Δανία, Νορβηγία, Τσεχία, Βουλγαρία και Αυστρία έχουν ήδη ανακοινώσει το σχέδιο για την επιστροφή στην κανονικότητα. Στη Δανία τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά στις 15 Απριλίου, ενώ στο Όσλο της Νορβηγίας έχουν ήδη χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα. Στην Τσεχία έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα και έχουν αρθεί κάποιες ταξιδιωτικές οδηγίες.

Παράλληλα, Ουκρανία, Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία και Ελβετία εξετάζουν πώς θα προχωρήσουν στη χαλάρωση των μέτρων.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη Δευτέρα το σχέδιο για επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Από τις 11 Μαϊου, οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις δουλειές τους και τα σχολεία θα αρχίσουν να ανοίγουν.

Σε αποφάσεις που προκαλούν πολλά ερωτήματα προχωρούν η Ισπανία και η Ιταλία, δύο από τις χώρες που έχουν βιώσει με τον σκληρότερο τρόπο την επέλαση του κοροναϊού.

Η Ισπανία μετράει συνολικά 17.489 νεκρούς, ενώ η Ιταλία 19.899 νεκρούς, με τις δυο αυτές χώρες να είναι από τις πρώτες που δίνουν το «πράσινο φως» στην επαναλειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ, η απόφαση για επανεκκίνηση ορισμένων τμημάτων της οικονομίας πάρθηκε μετά από διαβούλευση με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της χώρας στην επιβράδυνση του ιού.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να χαλαρώσει τα μέτρα στην απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στην Ιταλία η γενική απαγόρευση ισχύει από τις 9 Μαρτίου μέχρι τις 3 Μαΐου και από αύριο, Τρίτη, μόνο συγκεκριμένα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, εκτός από τα βιβλιοπωλεία, θα μπορούν να λειτουργήσουν αύριο χαρτοπωλεία και καταστημάτων που πωλούν ρούχα για παιδιά και βρέφη.

Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε για άλλη μία φορά την ανάγκη να μην αρθούν πρόωρα τα περιοριστικά μέτρα για τον κοροναϊό στις χώρες του πλανήτη.

Οπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «ενώ η εξάπλωση του COVID επιταχύνεται πολύ γρήγορα, η αποκλιμάκωσή του είναι πιο αργή». Και συνέστησε οι όποιοι περιορισμοί να αρθούν αργά.

"That means control measures must be lifted slowly, and with control. It cannot happen all at once.

Control measures can only be lifted if the right public health measures are in place, including significant capacity for contact tracing"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020