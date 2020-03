View this post on Instagram

Παρακαλω οσοι ενδιαφερονται να παρουν μερος στην ταινια Σμυρνη μου αγαπημενη με οποιαδηποτε ειδικοτητα..ηθοποιοι τεχνικοι κομμωτες μακιγιερ κλπ να στελνετε τα βιογραφικα σας στο mail που φτειαχτηκε γι αυτον τον σκοπο.smyrnathemovie@gmail.com Η ακροαση θα γινει αργοτερα στο θεατρο κ θα ειδοποιηθειτε μεσα απο εκει.#auditions #smyrna #themovie #startingsoon