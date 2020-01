Γεύση

Eίναι το εστιατόριο όπου ο σομελιέ σού προσφέρει ένα κομψό iPad παρέχοντάς σου τη δυνατότητα να διαλέξεις ανάμεσα σε μία λίστα από 4.000 ετικέτες κρασιού – το ακριβότερο, ένα Penfolds Block 42 Kalimna Cabernet Sauvignon του 2004, κοστίζει 120.000 λίρες. Είναι το εστιατόριο που διαθέτει ανελκυστήρα οχημάτων ώστε οι εκλεκτοί συνδαιτυμόνες του να φθάνουν incognito για να απολαύσουν ένα πιάτο εξαιρετικά μαγειρεμένου ερυθρού τόνου, αλλά και το εκλεκτό χαβιάρι Εxmoor σε ένα από τα τέσσερα private dining rooms που διαθέτει. Eίναι το Ηide, το ultra chic λονδρέζικο εστιατόριο με την εκπληκτική θέα στο Green Park, το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Οκτώβριο του 2018 και σε μόλις έξι μήνες κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο του αστέρι Michelin.

Φυσικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πίσω από τη δημιουργία του κρύβεται ίσως ο πιο ταλαντούχος σεφ της γενιάς του, ο περίφημος Ολι Νταμπού. O 39χρονος σήμερα μάγειρας ξεκίνησε να κυριαρχεί στη γαστρονομική σκηνή του Λονδίνου με το εστιατόριο Dabbous, το οποίο άνοιξε το 2012. Γρήγορα το «παιδί» του κατάφερε να γίνει talk of the town και ο ίδιος αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους σεφ της Βρετανίας, κυκλοφορώντας δικό του βιβλίο συνταγών και κερδίζοντας αστέρι Michelin. To 2017 το Dabbous έκλεισε τις πόρτες του. Ο πολυμήχανος σεφ ετοίμαζε κάτι ακόμη πιο μεγαλειώδες. Και φυσικά σε αυτό το εγχείρημα δεν ήταν μόνος του. Στο πλευρό του βρέθηκε ο ρώσος επιχειρηματίας Εβγκένι Τσιτσβάρκιν, ιδρυτής της Yevroset, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας λιανικής πώλησης κινητών τηλεφώνων. Ο ίδιος, πολέμιος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ζει τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο και είναι ο άνθρωπος πίσω από το πολυβραβευμένο wine store με την επωνυμία Hedonism Wines, το οποίο εγκαινίασε το 2012 στην καρδιά του αριστοκρατικού Μέιφερ. Στα ράφια του μπορεί να συναντήσει κανείς 6.500 ετικέτες κρασιού, αλλά και 4.000 ετικέτες οινοπνευματωδών. Οι connaisseurs μιλούν ουσιαστικά για μια Μέκκα του κρασιού που συγκεντρώνει στη βρετανική πρωτεύουσα την crème de la crème από τις καλύτερες ποικιλίες του κόσμου.

Τρία επίπεδα απόλαυσης

Ο Ολι Νταμπού και ο Εβγκένι Τσιτσβάρκιν συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του Hide, μία επένδυση που εικάζεται ότι άγγιξε τα 20 εκατομμύρια λίρες. Γιατί το Ηide δεν αποτελεί ένα απλό εστιατόριο, αλλά έναν γαστρονομικό και οινικό παράδεισο που απλώνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, με το καθένα να κρατά μία ξεχωριστή, διακριτή ταυτότητα. Στον επάνω όροφο βρίσκεται το Αbove, ο πιο επίσημος χώρος του Hide. Γιατί εκεί ο Νταμπού παρουσιάζει την πεμπτουσία της μαγειρικής του ευφυΐας. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι αρχικά δεν υπήρχε η δυνατότητα του à la carte μενού και το Αbove προσέφερε μόνο μενού γευσιγνωσίας πέντε ή οκτώ πιάτων. Στον αριστοκρατικό χώρο του πλέον προσφέρεται και à la carte μενού, και κάποιος μπορεί να απολαύσει πιάτα όπως πάπια κονφί με μαριναρισμένα κεράσια, λεβάντα, μέλι και μπαχαρικά και φυσικά Νest Egg, το signature πιάτο του Νταμπού, όπου σε κέλυφος αβγού σερβίρεται ο κρόκος του αναμεμειγμένος με καπνιστό βούτυρο, φρυγανισμένα μανιτάρια και κρέμα γάλακτος.

Την ίδια στιγμή στο ισόγειο στεγάζεται το Ground, ένα εστιατόριο πιο casual σε σχέση με το Above, όπου σερβίρεται πρωινό, μεσημεριανό, αλλά και δείπνο. Το à la carte μενού είναι μακροσκελές, με εποχικές επιλογές και πιάτα που συγκεντρώνουν τα πιο εκλεκτά φρέσκα υλικά από μικρές φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πάντα άλλωστε παρασκευάζονται στην κουζίνα του, από το ψωμί μέχρι τις πίκλες. Φυσικά, όπως και στο Above, οι συνδαιτυμόνες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μέσα από μία μακρά λίστα κρασιών, ενώ οποιαδήποτε ετικέτα διατίθεται στο wine store Hedonism Wines μπορεί να παραγγελθεί και να παραδοθεί στο Hide.

Eιδική μνεία πρέπει να γίνει στο πρωινό και στο brunch του Ground. Γιατί τα γλυκά παρασκευάζονται στις κουζίνες του εστιατορίου κάθε πρωί από εξιδεικευμένους pastry chefs και oι φρέσκοι χυμοί μπερδεύονται με εμπνευσμένα smoothies – όπως αυτό με μύρτιλο και πέταλα τριαντάφυλλου – αλλά και εκλεκτές ποικιλίες τσαγιού Mariage Frères.

Στο υπόγειο, τέλος, εδρεύει το Below, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το luxury bar του Ηide, φιλοξενώντας σπάνια spirits από όλον τον κόσμο, όπως το ουίσκι Macallan 25 Years Old Anniversary Malt του 1971 και το τζιν Cambridge Distillery Truffle. Τα κοκτέιλ επίσης κυριαρχούν στον κατάλογο, με τους bartenders να χρησιμοποιούν κλασικές αλλά και πιο μοντέρνες τεχνικές. Το Ηide άλλωστε προσπαθεί πάντα να προσθέτει ένα δημιουργικό twist σε ό,τι προσφέρει στην υψηλή πελατεία του. Για παράδειγμα, στο stirred Dry Martini αντί για πάγο προτιμούν παγωμένο χυμό σημύδας.

Στο Βelow επίσης στεγάζεται το κελάρι του εστιατορίου. Φυσικά υπάρχουν και τέσσερα private dining rooms για τους VIP πελάτες του, οι οποίοι θέλουν να δειπνούν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Το πρώτο, με την παιγνιώδη ονομασία Hide & Seek, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 20 άτομα και διαθέτει ξεχωριστή είσοδο και ανελκυστήρα αυτοκινήτων, ενώ στο δεύτερο, με την ονομασία Reading Room, μπορούν δειπνήσουν μέχρι έξι άτομα. Το Broken Room την ίδια στιγμή είναι ιδανικό για μία παρέα τεσσάρων ατόμων και τέλος στο Shadow Room, όπου το φως εναλλάσσεται με τις σκιές, μπορούν να δειπνήσουν μέχρι έξι άτομα.

Η διακόσμησή του Hide είναι εντυπωσιακή, με συνδετικό κρίκο τη βαριά δρύινη ελικοειδή σκάλα που το διατρέχει και η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως φόντο για τα ατμοσφαιρικά ενσταντανέ των προνομιούχων πελατών του στο Instagram. Ολο το ντεκόρ αντλεί έμπνευση από τα δέντρα του γειτονικού πάρκου. Ετσι, στον πάνω όροφο κυριαρχούν οι αποχρώσεις της ανοιχτόχρωμης βελανιδιάς αντιπροσωπεύοντας τα κλαδιά των δέντρων, στο ισόγειο οι τόνοι σκουραίνουν ελαφρώς παραπέμποντας στον κορμό του δέντρου και τέλος στο υπόγειο η παλέτα γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή, με αναφορά στις ρίζες.

Κάπως έτσι αυτό το εστιατόριο των 20 εκατομμυρίων λιρών δουλεύει σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, με το προσωπικό του να αγγίζει τα 200 άτομα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όποιον περνά τη βαριά ξύλινη πόρτα του. Την ίδια στιγμή οι διαβάτες της οδού Πικαντίλι μπορούν να δουν πεντακάθαρα στο εσωτερικό του τους συνδαιτυμόνες του. Το όνομά του που σημαίνει «κρύβομαι», είναι απλά ένας ευφημισμός. Γιατί ουδέν κρυπτόν από το Hide!