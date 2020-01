Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη καθώς συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αλπική περιοχή της νοτιοανατολικής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της πολιτείας, ο Σέιν Φιτζσίμονς.

Το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε νωρίτερα πως χάθηκε η επαφή με ένα C-130 Hercules περί τις 14:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας).

«Φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένας επιζών μετά τη συντριβή (του αεροσκάφους) στην περιοχή Σνόουι Μονάρο», ανέφερε ο Φιτζσίμονς σε δημοσιογράφους.

Κατά τον ίδιο, το αεροσκάφος έπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος και κατά τις πρώτες πληροφορίες «εξερράγη».

