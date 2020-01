Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ απείλησαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη μετά τη δημοσίευση σε ταμπλόιντ φωτογραφιών με τη δούκισσα του Σάσεξ και τον γιο της Άρτσι στον Καναδά, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian και το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, οι δικηγόροι του ζευγαριού εκτιμούν ότι τις επίμαχες φωτογραφίες τράβηξε ένας φωτογράφος που είχε κρυφτεί σε θάμνους εν αγνοία της Μέγκαν στη Νήσο Βανκούβερ, όπου ο πρίγκιπας Χάρι ξανάσμιξε με τη σύζυγό του το βράδυ της Δευτέρας.

Το ζευγάρι διαμαρτύρεται ότι παπαράτσι, που διαθέτουν τηλεφακούς, έχουν εγκατασταθεί σε μόνιμη βάση στη Νήσο Βανκούβερ προκειμένου να τους κατασκοπεύουν.

Οι εφημερίδες Sun και Daily Mail δημοσίευσαν φωτογραφίες, όπου διακρίνεται η αμερικανίδα πρώην ηθοποιός να κρατάει τον οκτώ μηνών γιο της σε ένα πορτ μπεμπέ, ενώ βγάζει βόλτα τα δύο σκυλιά της.

Το φθινόπωρο, ο Χάρι και η Μέγκαν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον εφημερίδων που κατηγόρησαν για παραβίαση της προσωπικής ζωής τους και τηλεφωνικές υποκλοπές.

«Έχασα τη μητέρα μου και τώρα βλέπω τη σύζυγό μου να πέφτει θύμα των ίδιων ισχυρών δυνάμεων» δήλωσε τότε ο μικρότερος γιος της Λέιντι Ντι, που σκοτώθηκε το 1997 σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι, ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.

The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.

Read more: https://t.co/hsHnXyv4eS pic.twitter.com/vxYA5LXm29

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2020