Ελιότ Μπενσετρί: Το όνομά του τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου και όχι για καλό λόγο. Ο Γάλλος τενίστας στον αγώνα της προκριματικής φάσης του Αυστραλιανού Οπεν με τον Ντμίτρι Πόκπο, σε μία από τις διακοπές ζήτησε από το ball girl που βρισκόταν δίπλα του να του ξεφλουδίσει την μπανάνα του.

Μια κίνηση, που έγινε αμέσως αντιληπτή από τον chair umpire, Τζον Μπλομ, που έκανε παρατηρήσεις στον Ελιότ και του κατέστησε σαφές πως κάτι τέτοιο δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του κοριτσιού. Μια απόφαση που δεν άρεσε στον Γάλλο τενίστα, που είχε ένα μίνι διάλογο με τον chair umpire.

Η κίνηση του Μπενσετρί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του πλανήτη να δείχνουν το σχετικό βίντεο και να κατακρίνουν τον τενίστα για τη συμπεριφορά του και την απαίτηση που είχε από το ball girl.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ελιότ Μπενσετρί, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 229 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν έχει την καλύτερη φήμη στο τουρ. Ο 21χρονος, που αγωνίζεται κυρίως σε Challengers, έχει γίνει πολλές φορές αρνητικός πρωταγωνιστής.

Η συμπεριφορά του πολλές φορές προκαλεί αντιδράσεις. Ακομψη συμπεριφορά είχε και στην Μελβούρνη, με τον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίζει τη στιγμή και τον chair umpire να του κάνει τις σχετικές παρατηρήσεις.

Για την ιστορία, ο Μπενσετρί νίκησε τον Πόπκο με 2-1 σετ και προκρίθηκε στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιουίτσι Σουγκίτα.

Δείτε το βίντεο:

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020