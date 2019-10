Σταματούν πλέον οι πολεμικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία μετά και την επίτευξη της συμφωνίας Πούτιν – Ερντογάν.

Ύστερα από έξι και πλέον ώρες διαπραγματεύσεων, οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι πολύ σημαντικές -όπως τις χαρακτήρισαν οι δύο ηγέτες- οι οποίοι ανακοίνωσαν τη συνεργασία για έναρξη κοινών περιπολιών σε ζώνη ασφαλείας βάθους 10 χιλιομέτρων στη Συρία.

Η Τουρκία ουσιαστικά διατηρεί την περιορισμένη ζώνη που κατέλαβε με τη στρατιωτική της επιχείρηση, ενώ Ρώσοι και Άσαντ αναλαμβάνουν τον έλεγχο των συνόρων στην υπόλοιπη βόρεια και ανατολική Συρία.

Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία παράνομα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα εδάφη, προσθέτοντας πως και η Αγκυρα συμμερίζεται αυτή τη θέση, όπως επίσης και την ιδέα ότι η κυριαρχία της Συρίας θα πρέπει να διατηρηθεί.

Ο Πούτιν είπε ότι ο Ερντογάν του εξήγησε λεπτομερώς τους στόχους της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης, τονίζοντας ότι σημασία έχει να μην επιτραπεί, τις ενέργειες της Τουρκίας στην Συρία, να τις εκμεταλλευθούν οι τρομοκράτες. Η κατάσταση «στο έδαφος» της Συρίας δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την λειτουργία της Συνταγματικής Επιτροπής, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν επιθυμεί ξένα εδάφη, καθώς και ότι η Τουρκία «κάνει ό,τι μπορεί να απελευθερώσει εκτάσεις από μαχητές».

1. Οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για διατήρηση της πολιτικής ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας.

2. Οι δύο πλευρές τονίζουν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της στο έδαφος της Συρίας.

3. Θα διατηρηθεί το καθιερωμένο status quo στην περιοχή της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης», που καλύπτει περιοχή από το Tel Abyad ως το Ras Al-Ayn σε βάθος 32 χιλιομέτρων.

4. Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη σημασία της συμφωνίας των Αδάνων.

5. Η ρωσική στρατιωτική αστυνομία και οι συνοριοφύλακες της Συρίας θα εισέλθουν στη συριακή πλευρά των τουρκοσυριακών συνόρων έξω από την περιοχή της «Πηγής Ειρήνης» για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των στοιχείων του YPG και του οπλισμού τους, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, κάτι που πρέπει να οριστικοποιηθεί σε 150 ώρες.

6. Την ίδια ώρα, κοινές ρωσοτουρκικές περιπολίες θα ξεκινούν στα δυτικά και στα ανατολικά της περιοχής της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» σε βάθος 10 χλμ.

7. Όλα τα στοιχεία των YPG και τα όπλα τους θα απομακρυνθούν από τη Μάνμπιτζ και το Ταλ Ριφάτ.

8. Θα ξεκινήσουν κοινές προσπάθειες για να διευκολυνθεί η επιστροφή των προσφύγων με ασφαλή τρόπο.

9. Θα δημιουργηθεί κοινός μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης για την επίβλεψη και το συντονισμό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

10. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξεύρεση μόνιμης πολιτικής λύσης στη συριακή διαμάχη.

