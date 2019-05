Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνοντας χρήση των υπέροχων σωματικών προσόντων του κάνει… πλάκα στους αντιπάλους του.

Το Eurostep και η spin move του Γιάννη είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστούν, το κατάλαβαν αυτό οι Σιάκαμ και Πάουελ που προσπάθησαν να τον ανακόψουν.

Από την άλλη μια γεύση από τα αλτικά προσόντα του Γιάννη πήρε και πάλι ο Σιάκαμ που είδε από το… πουθενά τον Αντετοκούνμπο να ίπταται και να τον κόβει θεαματικά.

Giannis spins and scoops it in to open the scoring! #NBAPlayoffs #FearTheDeer x #WeTheNorth

📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/z7befHVFKu

— NBA (@NBA) May 19, 2019