Σπουδαίο ματς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που χαμογέλασε τελευταίος απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο Καουάι Λέοναρντ.

Κι αυτό καθώς οι Μπακς επιβλήθηκαν με 108-100 των Ράπτορς στο Μιλγουόκι για να κάνουντο 1-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Βεβαίως ο σταρ των Ράπτορς έπιασε καλύτερη από την απόδοση από τον Ελληνα ηγέτη των «ελαφιών» έχοντας 31π. (με 10/10 βολές και 10/26 σουτ εντός παιδιάς, 1/5τριπ.), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 42 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη ο Γιάννης είχε «γεμάτη» παρουσία με 24π. (71/16 σουτ, 9/12 βολές, 1/3 τριπ.), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2κλ. 3 τάπες και 5 λάθη σε 37 λεπτά.

Δείτε παρακάτω τις καλύτερες φάσεις του ματς

The MVP stuffed the stat sheet in the Game 1 WIN: 24 PTS | 14 REB | 6 AST | 3 BLK | 2 STL#FearTheDeer pic.twitter.com/zEO6VBmpm7 — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019

The best plays as the Bucks take a 1-0 lead in the Eastern Conference Finals!!#FearTheDeer pic.twitter.com/TH7w4wh36T — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019

Kawhi gets buckets (9p) pic.twitter.com/xi21Y3uK3P — Toronto Raptors (@Raptors) May 16, 2019

More spice for your headtop pic.twitter.com/QeUrGtrV2F — Toronto Raptors (@Raptors) May 16, 2019

No flex required pic.twitter.com/VduZZxIkT4 — Toronto Raptors (@Raptors) May 16, 2019