Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα playoffs μέχρι στιγμής οργιάζει έχοντας αποκλείσει Πίστονς και Σέλτικς με μόνο μία ήττα σε 9 αναμετρήσεις και το ΝΒΑ έφτιαξε video με τα καλύτερα του ενόψει του Game 1 με τους Ράπτορς (16/5, 03:30, Cosmote Sport 4).

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak μετράει 27.4 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στους τελικούς Ανατολής με μερικές ασύλληπτες εμφανίσεις.

Όπως είναι λογικό το ΝΒΑ έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο με τον Γιάννη πρωταγωνιστεί, παρουσιάζοντας τις κορυφαίες του στιγμές στη μέχρι τώρα πορεία των ελαφιών στα Playoffs και λίγο πριν την έναρξη των αναμετρήσεων με τους Ράπτορς.

Δείτε το βίντεο

27.4 PPG | 11.3 RPG | 4.4 APG @Giannis_An34's BEST PLAYS of the #NBAPlayoffs before Eastern Conference Finals Game 1 on Wednesday at 8:30pm/et on TNT! #FearTheDeer pic.twitter.com/m5jQVsxPfT

— NBA (@NBA) May 13, 2019