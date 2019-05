Μεγάλη μάχη μεταξύ του Ντόμινικ Τιμ και του Ρότζερ Φέντερερ στο χωμάτινο κορτ της Μαδρίτης για τους 8 της διοργάνωσης, με τον Αυστριακό να αναδεικνύεται νικητής με 2-1 σετ (3-6, 7-6 (11), 6-4).

Ο 37χρονος Φέντερερ ξεκίνησε καλύτερα από τον 25χρονο αντίπαλό του, έκανε το μπρέικ και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ είχαμε πραγματικό θρίλερ. Ο Φέντερερ προηγήθηκε με 3-0, αλλά ο Τιμ απάντησε και πήρε το προβάδισμα με 7-6. Κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν έκανε πίσω με αποτέλεσμα μετά από μια μάχη 57’, ο Αυστριακός πήρε το σετ με 7-6 (11) στο tie break.

Στο 3ο σετ ο Τιμ προηγήθηκε με 3-1, ο Φέντερερ απάντησε ισοφαρίζοντας σε 4-4, αλλά ο 25χρονος έκανε το κρίσιμο break και τελικά επικράτησε μετά από 2 ώρες και 10’ με 2-1 σετ.

Αυτή ή ήταν η τρίτη νίκη στα πέντε τελευταία ματς του Τιμ κόντρα στον Ελβετό θρύλο του τένις που πλέον βρίσκεται στους 4 του Open της Μαδρίτης και θα αντιμετωπίσει το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

