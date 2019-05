Τι ;eγραψε στο Twitter

Για παράταση της προεδρικής του θητείας έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας παράπονα μέσω Twitter ότι η έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ του “έκλεψε” τα δύο πρώτα του χρόνια στον Λευκό Οίκο. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ πρέπει να έχει άλλα δύο χρόνια προεδρικής θητείας, τα οποία θα προστεθούν στην πρώτη ως αποζημίωση για τον χρόνο που του έκλεψε αυτό το διεφθαρμένο και αποτυχημένο πραξικόπημα», έγραψε στο Twitter o Τζέρι Φάλγουελ, ένας συντηρητικός θρησκευτικός ηγέτης και πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ. Με την άποψη αυτή φαίνεται ότι συμφωνεί κι ο Αμερικανός πρόεδρος, που επανήλθε με δύο σχετικές αναρτήσεις μέσα σε μία ώρα.

“Παρά την εκπληκτική επιτυχία που είχα ως πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένης προφανώς της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, αλλά και τα πιο επιτυχημένα δύο πρώτα χρόνια, από κάθε πρόεδρο στην ιστορία, μου έκλεψαν δύο χρόνια από την προεδρία μου (μας) (Ψευδαίσθηση περί Συνωμοσίας) τα οποία δεν θα μας επιστραφούν ποτέ», έγραψε στο Twitter o Τραμπ και πρόσθεσε: «To Κυνήγι Μαγισσών τελείωσε, αλλά δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

…..The Witch Hunt is over but we will never forget. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

Μετά τις αναρτήσεις Τραμπ, οι New York Times έγραψαν ότι η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων Νάνσυ Πελόζι, εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία το 2020, αν χάσει τις εκλογές με μικρή διαφορά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε χθες ότι ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ «δεν πρέπει να καταθέσει» ενώπιον του Κογκρέσου, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων αναζητούσε ημερομηνία για να προγραμματίσει την κατάθεσή του, περί τα τέλη Μαΐου.

«Ο Μπομπ Μάλερ δεν πρέπει να καταθέσει. Όχι επαναλήψεις για τους Δημοκρατικούς!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

«Ξόδεψαν περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια σε μία διετία, πήραν καταθέσεις από 500 ανθρώπους, χρησιμοποίησαν 18 θυμωμένους Δημοκρατικούς που μισούν τον Τραμπ και 49 πράκτορες του FBI, φτάνοντας σε ένα πόρισμα 400 σελίδων που έδειξε ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ – Γιατί οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θα χρειάζονταν τώρα κατάθεση του Ρόμπερτ Μάλερ;», έγραψε σε άλλο post του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αναζητούν επανάληψη, επειδή απεχθάνονται να βλέπουν το ισχυρό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συνωμοσία;», έγραψε και πρόσθεσε: «Δεν υπήρξε έγκλημα παρά μόνο στην άλλη πλευρά (παραδόξως δεν καλύφθηκε από το πόρισμα) και δεν υπήρξε παρεμπόδιση της δικαιοσύνης».

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

Ο εκπρόσωπος του Ρόμπερτ Μάλερ Πίτερ Καρ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναρτήσεις Τραμπ στο Twitter.

Νωρίτερα χθες, μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Δημοκρατικός Ντέιβιντ Σίσιλιν δήλωσε στο “Fox News” ότι έχει προσωρινά προγραμματιστεί κατάθεση του Μάλερ στις 15 Μαΐου.

Ωστόσο, αργότερα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός μέσω social media.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε: στόχος μας είναι να φέρουμε τον Μάλερ στις 15 Μαΐου, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί κάτι μέχρι τώρα». έγραψε ο Σίσιλιν.

Just to clarify: we are aiming to bring Mueller in on the 15th, but nothing has been agreed to yet. That’s the date the Committee has proposed, and we hope the Special Counsel will agree to it. Sorry for the confusion. https://t.co/FfR8ReLmkp — David Cicilline (@davidcicilline) May 5, 2019

Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τις δηλώσεις Σίσιλιν στο Fox News, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα εμποδίσει τον Μάλερ να καταθέσει.

