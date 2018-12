Την αποθέωση γνώρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, την επιβλητική εμφάνισή του, αλλά και τη νίκη της ομάδας του με 109-95 επί των Νικς. Εκατοντάδες Έλληνες ομογενείς, τον περίμεναν έξω από το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, για να τον χειροκροτήσουν, ενώ κάποιοι είχαν φέρει μαζί τους και του πρόσφεραν μελομακάρονα, λόγω της ημέρας!

Ο ίδιος, όπως πάντα, ανταποκρίθηκε με χαρά, υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με τον κόσμο.

«Ήταν κάτι το φανταστικό. Η Νέα Υόρκη είναι η Μέκκα του μπάσκετ και όλο αυτό μέσα στο γήπεδο, ήταν φανταστικό», δήλωσε ο Έλληνας άσος και πρόσθεσε: «Το να παίξουμε Χριστούγεννα ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο ήταν εκπληκτική. Αυτή την ημέρα αγωνίζονται ξεχωριστές ομάδες και νιώθω πως ήταν τιμή μας να εκπροσωπούμε το Μιλγουόκι. Θέλαμε να δείξουμε τι μπορούν να πετύχουν οι Μπακς, απολαύσαμε το παιχνίδι, παίξαμε καλά και νικήσαμε».

