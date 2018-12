Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε στο ενεργητικό του μια ακόμα παραγωγικότατη εμφάνιση στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη 109-95 επί των Νικς στη Νέα Υόρκη.

Ο έλληνας σούπερ σταρ των Ελαφιών ήταν εντυπωσιακός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 3 ασίστ και 2 τάπες, προσφέροντας παράλληλα πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα.

Μια ακόμα παράσταση από τον έλληνα φόργουορντ, που διαπρέπει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όντας ο απόλυτος ηγέτης των Μπακς και ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ.

Δείτε σε βίντεο το σόου του Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη:

The King of New York wasn"t messing around on #NBAXmas:

30 PTS | 14 REB | 3 AST | 4 STL | 2 BLK pic.twitter.com/3ovVCuQ0TH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2018