Τα κιτ επιβίωσης 72 ωρών που συστήνουν τόσο η Κομισιόν όσο και τα κράτη – μέλη της ΕΕ να φτιάξουν οι πολίτες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή τη φανταστική εποχή που διανύουμε: τον 21ο αιώνα.

Μακριά από κινδυνολογίες και θεωρίες συνωμοσίας, το να έχουμε όλοι πέντε βασικά πράγματα στο σπίτι μας – χρήσιμα σε περίπτωση ανάγκης – είναι πολύ λογικό.

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Θα έλεγε κανείς πως θα έπρεπε πέντε βασικά πράγματα να τα έχουμε ήδη και όχι να μας λένε να τα βάλουμε στην άκρη. Το παράδοξο είναι ότι μας το λένε γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότεροι και ειδικά οι νεότεροι δεν τα διαθέτουμε.

Δανείζομαι στον τίτλο του άρθρου τη φράση του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth και αρθρογράφου Ρωμανού Γεροδήμου «Επιβιώνοντας στον 21ο αιώνα», γιατί περιγράφει εξαιρετικά όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μας πουν να διαθέτουμε μετρητά, τρόφιμα, νερό και μπαταρίες. Δηλαδή τον εξής έναν λόγο: ζούμε στον 21ο αιώνα.

Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με την πρόοδο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών, των αγορών, που σε μια στιγμή ανάγκης είμαστε πια εντελώς ανήμποροι. Έχουμε αυτοευνουχιστεί.

Όλοι μου οι φίλοι – γύρω στα 25 – και πιστεύω και πολλοί μεγαλύτεροι, έχουν οριακά καταργήσει τη χρήση μετρητών, το κινητό τους – ανάμεσα στα χιλιάδες πράγματα που κάνει – λειτουργεί ως πορτοφόλι με κάρτες και έγγραφα ταυτοπροσωπίας, φακός αν χρειαστεί, ραδιόφωνο κ.λπ. Αν το κινητό ξεμείνει από μπαταρία και δεν μπορεί να φορτίσει άμεσα, είναι άχρηστο και το άτομο ανήμπορο.

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Επίσης η κουλτούρα της πλατφόρμας ευνοεί το να μη διαθέτουμε στο σπίτι απόθεμα από τίποτα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να αποκτήσουμε και να καταναλώσουμε άμεσα. Γιατί να αγοράσουμε κάτι παραπάνω; Ή κάτι μακράς διάρκειας;

Παλιότερα. Και εννοώ όταν γεννιόμουν, πριν από 25 χρόνια, στα σπίτια υπήρχε ένας φακός, υπήρχαν συνήθως λίγα παραπάνω τρόφιμα, ο κόσμος δεν εξαρτιόταν από το κινητό για τα πάντα, επίσης, συχνά υπήρχε ραδιόφωνο, αυτή η συγκλονιστική ανακάλυψη που επέτρεψε για τόσα χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα άλλο να επικοινωνούν οι άνθρωποι με ραδιοκύματα, να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται, ακόμα και σε διεθνή εμβέλεια μέσω των βραχέων κυμάτων.

Ξέρουμε ότι σε δύσκολες εποχές οι διεθνείς ραδιοφωνικές υπηρεσίες ξένων κρατών ενημέρωναν και τον ελληνικό πληθυσμό. Ότι τα βραχέα της ΕΡΤ, μέχρι να καταργηθούν το 2022, χρησιμοποιούνταν από απόδημους και ναυτικούς. Το να διαθέτουμε μερικά πράγματα, συμβατικά, χρήσιμα σε στιγμή ανάγκης, μας καθιστά πιο δυνατούς και αυτόνομους. Ας μην τρομοκρατούμαστε.