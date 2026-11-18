Σενάρια για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών στην Ιεράπετρα βρίσκονται υπό συζήτηση, καθώς η πρόταση έχει ήδη πέσει στο τραπέζι και οι πρώτες διερευνητικές επαφές διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας πιθανής πρωτοβουλίας. Την ίδια στιγμή, κρούσματα με συμπτώματα ψώρας σε τρεις μετανάστες προκαλούν προβληματισμό στα κέντρα υποδοχής του νησιού.

Για 17η ημέρα, στον χώρο στην πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, βρίσκονται – κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, καθώς ο χώρος έχει ήδη κριθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες ακατάλληλος – τουλάχιστον 100 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους υπηκόους τρίτων χωρών.

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Μάλιστα, την Κυριακή, 44 μετανάστες – κυρίως από το Σουδάν και την Αιθιοπία, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες – πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα έξω από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, καθώς ο Δήμος Ιεράπετρας και στη συνέχεια ο Δήμος Σητείας αρνήθηκαν να τους υποδεχθούν για προσωρινή φιλοξενία.

Μακριά από τουρίστες

Οι συζητήσεις για την εξεύρεση ενός χώρου στην Ιεράπετρα, περιοχή που τις τελευταίες εβδομάδες έχει δεχθεί μεγάλη μεταναστευτική πίεση, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί τους μετανάστες – μακριά από τα τουριστικά… βλέμματα – έχουν ξεκινήσει, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις.

Σε δηλώσεις του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, τόνισε ότι η δημοτική Αρχή έχει μόνο την ευθύνη της διαχείρισης και όχι της αποτροπής. Μάλιστα, όπως σημείωσε, το πρωί της Δευτέρας συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε το μεταναστευτικό ζήτημα να τεθεί στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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Πρόσθεσε δε, πως η πρόταση που θα τεθεί στο Συμβούλιο θα είναι για έναν χώρο, περιφραγμένο και ελεγχόμενο, μακριά από τον αστικό ιστό, στον οποίο οι μετανάστες που φτάνουν θα παραμένουν αποκλειστικά για μία ή δύο ημέρες μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε δομή της ενδοχώρας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ο δήμος είναι κάθετα αντίθετος σε μια δομή μεταναστών με μόνιμο χαρακτήρα.

Πηγές στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνουν, πάντως, στα «ΝΕΑ» πως το υπουργείο είναι έτοιμο, εφόσον του ζητηθεί από τον δήμο, να συνδράμει με υλικό εξοπλισμό (σκηνές, χημικές τουαλέτες, κ.λπ.) στον χώρο που θα βρεθεί.

Ανησυχία

Στο μεταξύ, τρεις μετανάστες έχουν μεταφερθεί από την Ιεράπετρα στο ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα ψώρας – και ακόμη ένας, ο οποίος ελέγχεται εάν έχει κολλήσει. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, αλλά εκφράζονται φόβοι πως τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να νοσούν από έναν εξαιρετικά μεταδοτικό τύπο ψώρας (νορβηγική ψώρα). Στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζουν πως υπάρχουν πρωτόκολλα που ακολουθούνται και αυστηρά μέτρα προστασίας σε περιπτώσεις μολυσματικών ασθενειών σε χώρους όπου βρίσκονται πρόσφυγες και μετανάστες.

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Οπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» στελέχη του Λιμενικού, δεν είναι η πρώτη φορά που στον μεταναστευτικό πληθυσμό, ο οποίος βρίσκεται στα κέντρα υποδοχής, παρουσιάζονται μολυσματικές ασθένειες και δερματικά νοσήματα, πολύ συχνά δε, κάνουν την εμφάνισή τους κοριοί και ψύλλοι. «Και δεν είναι μόνο η ψώρα. Εχουμε εκφράσει εδώ και πολύ καιρό την ανησυχία μας. Το προσωπικό που έχει αναλάβει και τη φύλαξή τους είναι εντελώς εκτεθειμένο, γεγονός που αναδεικνύει την άμεση ανάγκη για κατάλληλα μέσα προστασίας και υγιεινής στους χώρους όπου συνωστίζονται οι άνθρωποι», προσθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον χώρο του παλιού Ψυγείου στο Ηράκλειο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες περί τους 200 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ στην προσωρινή δομή στους Αθανάτους, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται πιλοτική – και σε καμία περίπτωση εκτεταμένη – χρήση. Στο μεταξύ, στη δομή στην Αγιά Χανίων παραμένουν περίπου 800 υπήκοοι τρίτων χωρών.